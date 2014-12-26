Интеграция LP с wordpress + доработка

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить интеграцию с WP + доработать страницу(завести карусель, настроить работу popup-ов и др.)

Проект https://yadi.sk/d/jajXHyjgdeduN

WordPress
9 лет назад
veramonop
Сергей 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется обновить Joomla 2.5.7 до 3.4

    $100

    Требуется обновить Joomla 2.5.7 до 3.4 - на сайте приделано много костылей, - используются сторонние расширения, - в расширениях так же есть правки в коде, - некоторые расширения нас перестали устраивать, нужно найти альтернативу, перенести данные из старого расширения ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Встроить Kernel плеер в DLE 9.6

    DLE 9.6 Необходимо заменить имеющийся Uppod видео-плеер на Kernel Team v5.x Вывод видео должен осуществляться как и раньше, тегом [video=] Видео свое (не с youtube) Описание того, что и где менялось - обязательно.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка модуля на Drupal 7

    Требуется разработка модуля на Drupal 7 Техзадание: Разработка модуля чата наподобие модуля "drupalchat", + добавление функции видео звонка между участниками чата Присылайте ваши предложения

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшая правка шаблона Wordpress|Woocomerce

    Есть сайт на Wordpress с магазином на Woocomerce. Сейчас шаблон страницы магазина выглядит так - https://yadi.sk/i/rs6cliNYde9UR Нужно поменять вывод дерева категорий и товаров. Категории выводить сверху, в две колонки. Товары - под категориями, уменьшив немного размер ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настройка компонента jbzoo на Joomla

    $5

    необходимо настроить использование rel=canonical, а именно: убрать использование этого тега из страничек генерируемых компонентом. Например для такой странички: http://www.dnk-diagnostika.ru/analizy-i-tseny/analizy-po-razdelam/femoflor-5.html

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Немного переделать сайт на CMS Made Simple

    Типичный сайт на CMS Made Simple, нужно сделать ТЗ: 1. Сделать 2 формы "заказать звонок" и "задать вопрос" сбоку справа, как у сайта eternit.ru 2. Сейчас на сайте урлы имеют вид http://сайт.ру/index.php?page=название услуги. Нужно включить ЧПУ и ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Регистрация на Faceboock

    $100

    Необходимо найти решение ПОД КЛЮЧ которое позволяет регистрировать аккаунты на Faceboock, при этом чтобы FB идентифицировал НОВОГО пользователя по всем параметрам. Уникальный IP ( уникальные данные браузера и др. free прокси да и платные прокси - не подходят, ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад