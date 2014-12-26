Интеграция LP с wordpress + доработка

Есть сайт на Wordpress с магазином на Woocomerce. Сейчас шаблон страницы магазина выглядит так - https://yadi.sk/i/rs6cliNYde9UR Нужно поменять вывод дерева категорий и товаров. Категории выводить сверху, в две колонки. Товары - под категориями, уменьшив немного размер ...