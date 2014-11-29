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Ключевые навыки:
- html, css, js, jquery
- php, sql
- xslt, xpath и др.
- joomla, hostcms, umicms,drupal, wordpress, 1C-Битрикс и др.
-Верстка;
-LP;
-Дизайн;
-Продвижение;
-Реклама в соц. сетях, директ.
Комплексные решения для вашего бизнеса.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Исполнитель полностью справился с версткой и адаптацией дизайна лендинга
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рабочий диалог, своевременная оплата.
$20
10 баллов
10 лет назад
Молодец. справился с задачей в срок. рекомендую
Ответный отзыв
Рабочий диалог, постоянно на связи. Рекомендую
$6
10 баллов
10 лет назад
HTML
Сергей - отличный верстальщик! Сделал быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленное задание, оплата в срок + бонус, приятно. Рекомендую к сотрудничеству!
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга