veramonop

Сергей veramonop

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Ключевые навыки:

  • html, css, js, jquery
  • php, sql
  • xslt, xpath и др.
  • joomla, hostcms, umicms,drupal, wordpress, 1C-Битрикс и др.
-Разработка и создание сайтов под ключ;

-Верстка;

-LP;

-Дизайн;

-Продвижение;

-Реклама в соц. сетях, директ.

Комплексные решения для вашего бизнеса.

Отзывы заказчиков

saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать лендинг
Исполнитель полностью справился с версткой и адаптацией дизайна лендинга
Отличный заказчик. Рабочий диалог, своевременная оплата.
Ответный отзыв
krec26
Олег 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)
$20
10 баллов
10 лет назад
Поправить лендинг (скомпонавать)
Молодец. справился с задачей в срок. рекомендую
Рабочий диалог, постоянно на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
Epsiloncool
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Поправить вёрстку под новую версию PSD
HTML
Сергей - отличный верстальщик! Сделал быстро и качественно, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Четко поставленное задание, оплата в срок + бонус, приятно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга