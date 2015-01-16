Настроить отправку заявки. сайт на yii

Добрый день, уважаемый фрилансеры. Задача. Нужно сделать админку. Авторизация сквозная по всему сайту, то есть вошедший пользователь находится под одной и той же учёткой на фронте и в админке. Есть разделение на несколько ролей: клиент, оператор, кладовщик, ...