Нужно установить новый дизайн на движок сушествуюший,был сделан новый дизайн сайту нужно установить новый дизайн на движок в приложение макеты и сайт от вас жду предложение по срокам и какие внутрений страницы надо дорисовать если нужно я уже предоставлю готовый сверстанные потом макеты все html+css