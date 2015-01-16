Нужно установить новый дизайн на движок

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно установить новый дизайн на движок сушествуюший,был сделан новый дизайн сайту нужно установить новый дизайн на движок в приложение макеты и сайт от вас жду предложение по срокам и какие внутрений страницы надо дорисовать если нужно я уже предоставлю готовый сверстанные потом макеты все html+css

9 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
  • Похожие заказы

  • Блог wordpress, сделать, чтобы я мог добавлять аудиокасты и видеоуроки

    $5

    Блог wordpress, сделать так чтобы я мог добавлять аудиокасты и видеоуроки. Amirgaynutdinov.ru , там добавляется но криво.Убрать черную полосу вверху, некоторые картинки добавляются в белой рамке, исправить это. И сделать кнопку подписаться более живой, что ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать админку средней сложности

    $810

    Добрый день, уважаемый фрилансеры. Задача. Нужно сделать админку. Авторизация сквозная по всему сайту, то есть вошедший пользователь находится под одной и той же учёткой на фронте и в админке. Есть разделение на несколько ролей: клиент, оператор, кладовщик, ...

    Веб-программирование16 заявок
    Завершен
    9 лет назад

  • Поправить сайт

    Необходимо поправить сайт i-egoist.ru/new 1 часть задачи. Поправить сам сайт 1. Сделать так, чтобы при просмотре сайта с мобильника при нажатии на номер телефона на экране браузера, сразу набирался этот номер телефона 2. Установить код метрики, google analytics, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интеграция Яндекс Метрики в Virtuemart

    Доброго времени суток всем. Следующая задача: Есть интернет магазин на joomla 2.5 + virtuemart 2. Мне нужно настроить интеграцию в соответствии с http://help.yandex.ru/metrika/content/e-commerce.xml Вроде, там все довольно понятно описано. Соответственно, от Вас жду цены и сроки.

    Virtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить каталог в магазине на Php Shop

    $20

    требуется настроить каталог в магазине на пхпшоп. основная проблема - огромное количество дублей товаров, неправильное перенаправление товаров из одной категории в другую. вторая проблема - не получается выгрузить прайс в эксель формате по КОНКРЕТНОЙ КАТЕГОРИИ. ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки на сайте Joomla

    Есть следующие потенциальные доработки по сайту: http://atlet-x.ru/ Стоимость и сроки? ================= список того что нужно сделать : 1) создать категории товаров, что бы были на главной странице и слева где был список товаров дублировался как бы, товар я потом ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Калькуляторы для сайта

    $25

    Необходимо сделать калькуляторы для сайта, для начала просто скопировать все его пункты и значения с указанного сайта на мой. Далее будем менять по ходу значения на актуальные, изменения будут незначительные. Желательно, чтобы вы без услуг ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Визуализация данных - mysql, php html

    $20

    1. Нужно реализовать панель сигалов как в программе vfxAlert (http://vernofx.ru/binary-options/vfxalert/ ) php и html. все должно работать как и в exe только на вебе 2. Реализация должна быть клиент сервер – ненужно опрашивать сервер ...

    PHPMySQLHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется доработать сайт на wordpress

    $130

    Требуется доработать сайт на wordpress для оповещения посетителей о событиях комьюнити. На сайте должен быть доступен список приближающихся и архив прошедших событий с возможностью их комментирования пользователями. Событие может принадлежать нескольким рубрикам, по которым возможна ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад