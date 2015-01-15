Визуализация данных - mysql, php html

Необходима разработка системы работы с объектами на карте (платформа maps.yandex.ru). Исходные данные: Таблица, размещённая и редактируемая в облаке и содержащая: адрес, площадь объекта, расстояние до метро, название округа Москвы, прочая информация. Содержит примерно 5-6 тыс записей. Таблица с ...
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1. Нужно реализовать панель сигалов как в программе vfxAlert (http://vernofx.ru/binary-options/vfxalert/ ) php и html. все должно работать как и в exe только на вебе
2. Реализация должна быть клиент сервер – ненужно опрашивать сервер по таймеру. сервер сам должен посылать сообщение о появлении нового сигнала.
3. Организовать работу с базой на сервере так что не было множество бесполезных запросов. (например подключено 1000 человек к одной таблице сигналов – должен быть 1 запрос и 1000 ответов. а не 1000-1000).
4. реализовать добавленее часового пояса к [findate] через cookies
Видео как это должно работать https://dl.dropboxusercontent.com/u/60941789/Screencast%202015-01-12.mp4
Подробнее - https://docs.google.com/document/d/19TZMHgop7Ko3c70l0Ppz4oOlhwfo4nG9fiMQEm-e4mY/edit
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