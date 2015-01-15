Визуализация данных - mysql, php html

$20
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка184 просмотра
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1. Нужно реализовать панель сигалов как в программе vfxAlert (http://vernofx.ru/binary-options/vfxalert/ ) php и html. все должно работать как и в exe только на вебе

2. Реализация должна быть клиент сервер – ненужно опрашивать сервер по таймеру. сервер сам должен посылать сообщение о появлении нового сигнала.

3. Организовать работу с базой на сервере так что не было множество бесполезных запросов. (например подключено 1000 человек к одной таблице сигналов – должен быть 1 запрос и 1000 ответов. а не 1000-1000).

4. реализовать добавленее часового пояса к [findate] через cookies

Видео как это должно работать https://dl.dropboxusercontent.com/u/60941789/Screencast%202015-01-12.mp4

Подробнее - https://docs.google.com/document/d/19TZMHgop7Ko3c70l0Ppz4oOlhwfo4nG9fiMQEm-e4mY/edit

PHPMySQLHTML
9 лет назад
Belyi92
Игорь 
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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