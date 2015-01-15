Требуется доработать сайт на wordpress для оповещения посетителей о событиях комьюнити. На сайте должен быть доступен список приближающихся и архив прошедших событий с возможностью их комментирования пользователями. Событие может принадлежать нескольким рубрикам, по которым возможна фильтрация событий. События, рубрики и комментарии должны редактироваться модератором. Оповещения пользователей о приближающихся событиях и оставленных комментариях – по емейл. Вот пожалуй и все. Wordpress 4.0 установлен, тема установлена, навороченного дизайна не требуется. Подробное ТЗ в прикреплении, читайте пожалуйста внимательно – каждый пронумированный пункт требований важен.