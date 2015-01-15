Задача для специалиста на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть перенесенный сайт http://fitnessomaniya.ru/

Он клон сайта http://moroz-investor.com/

Когда логинюсь на сайте фитнесомания в админку, редиректит на сайт мороз-инвестор и залогинивает тут.

Нужно это дело исправить.

2 сайта должны работать независимо друг от друга имя одинаковую структуру.

WordPress
9 лет назад
Pestrika
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
nXs
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$10
1 день
Все отлично!
  • Похожие заказы

  • Написать скрипт

    Нужно написать скрипт или программку,которая будет работать по принципу: из txt файла со списком запросов берется один вбивается в поиск яндекса выдача яндекса по этому запросу копируется к скопированному тексту добавляется еще текст(всегда одинаковый) полученный текст добавляется на сайт затем берется ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Задача по формам захвата портала

    Задача по формам захвата портала http://www.soczaschita.ru/ Есть несколько форм: - в хедере - http://www.soczaschita.ru/?page_id=102 - плавающая в футере В данный момент в заявке присутствуют: - ID - Имя - Почта - Телефон - город - ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить проект на фреймворке с использованием smarty

    Необходимо произвести настройку проекта: доска объявлений по лодкам и яхтам. Система является фреймворком с использованием шаблонизации smarty, поэтому знание smarty на отлично приветствуется. -Установка и настройка на хостинге основной системы с функционалом -Русификация языкового файла в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется заменить флешь фотогалерею в PHP Движке.

    $20

    Требуется заменить флешь фотогалерею в PHP Движке. Демо для работы http://uni-cms.video-in.ru/ Фотогалерея находятся по кнопке «ФОТО» Галереи схожи, но требуется изменять пути формирования фото для xml файла. Менять только модуль отображения, не затрагивая остальную часть. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно дописать модуль под PrestaShop

    Добрый день, нужен исполнитель, чтобы немного переделать модуль фильтров в PrestaShop (версия 1.5.5.0). А именно нужно сделать так, чтобы можно было делать зависимость между фильтрами (Если человек выбирает информацию в одном фильтре - тогда появляется ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад