Google Custom Search - ищется человек с опытом

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Задача такая - при получении результатов поиска, в зависимости от сайта, который выведен в результатах, нужно подменять URL по определенным правилам. Если знаете как это делать - пишите.

9 лет назад
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад