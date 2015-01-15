Google Custom Search - ищется человек с опытом

Нужно написать скрипт или программку,которая будет работать по принципу: из txt файла со списком запросов берется один вбивается в поиск яндекса выдача яндекса по этому запросу копируется к скопированному тексту добавляется еще текст(всегда одинаковый) полученный текст добавляется на сайт затем берется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача такая - при получении результатов поиска, в зависимости от сайта, который выведен в результатах, нужно подменять URL по определенным правилам. Если знаете как это делать - пишите.
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