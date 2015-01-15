Калькулятор для расчета стоимости товара

Пример сайта для реализации задачи - http://themid.ru/buy/choose-1 На сайте http://bereg-nakhabino.ru/kvartiry-v-nalichii есть схема дома (наличие квартиры). С левой стороны номера этажей, по которым кликая попадаем на страницу с макетом планировки этажа – так же как на примере: - ...