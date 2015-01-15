Выполнить сайт на платформе Битрикс.

Нужен парсер информации с World-Art А именно: Производство: Жанр: Тип: Трансляция **** Режиссёр: Автор оригинала: И чтобы фотография загружалась на сайт с водяным знаком. Пишем цену и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходим специалист по созданию сайта на платформе Битрикс. Что входит в работу, адаптивная верстка страниц, натяжка на сам движок. https://yadi.sk/d/eGABSQJ-dyFf3
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Перевод по реквизитам, Робокасса, РБК money, Интекасса, Paypal, Яндекс деньги, платеж по карте (visa&MC),Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть одностраничник - сверстан без cms. нужно разместить форму отправки - заказать звонок - всплывающая стандартная форма уходит на почту. и заказать товар - форма там есть (ФИО, тел, кол-во, e-mail) нужно просто, чтобы форма ...Завершен9 лет назад
- $160
Добрый день! Необходимо сверстать и повесить на ModX интернет магазин женской одежды. Макеты и ТЗ во вложении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется прогер с опытом написания админских панелей для партнерских программ. К работе нужно приступать сейчас и делать срочно. Есть готовый каркас админки, требуется некоторые доработкиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $120
Пример сайта для реализации задачи - http://themid.ru/buy/choose-1 На сайте http://bereg-nakhabino.ru/kvartiry-v-nalichii есть схема дома (наличие квартиры). С левой стороны номера этажей, по которым кликая попадаем на страницу с макетом планировки этажа – так же как на примере: - ...Завершен9 лет назад
Необходимо написать скрипт который будет считывать данные из загруженного файла, обращаться к API сервиса, разбирать ответ на составлющие элементы и записывать в несколько файлов в зависимости от результата запроса. Простенький веб-интерфейс: путь к источнику данных (с ...Завершен9 лет назад
Сайт на вордпрессе, его почему-то постоянно взламывают. Необходимо почистить сайт от вирусов, поставить хороший плагин защиты. В общем задача решить проблему со взломом.Завершен9 лет назад
Нужно доработать конструктор детской площадки: http://atrix77.ru/playgrounds/ Контакты прошлого разработчика и исходники выдам. Сроки на выполнение приемлемые, ни какой горячки. Список того что нужно сделать: Вид сверху: 1. Добавить большое количество текстур поверхности(трава с цветочками, клумбы) Интерфейс закидывания новых текстур, например ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен гуру php, который может быстро написать несколько модулей для сайта на DLE, а также осуществлять на нем другие работы по модернизации. Возможно долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад