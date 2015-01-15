Разместить форму отправки на страницу

Есть одностраничник - сверстан без cms. нужно разместить форму отправки - заказать звонок - всплывающая стандартная форма уходит на почту.

и заказать товар - форма там есть (ФИО, тел, кол-во, e-mail) нужно просто, чтобы форма работала и на почту уходил заказ.

Возможно долгосрочное сотрудничество

Просьба указывать цену