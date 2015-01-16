Сделать админку средней сложности

Необходимо сделать 3 страницы по аналогии с примером Сайт автосалона 1 страница – раздел каталог новых автомобилей – baltika-avto.ru/catalog 2 страница – карточка авто – пример – http://baltika-avto.ru/catalog/mazda/mx_5 3 страница – страница кредитования – http://baltika-avto.ru/credit#content по аналогии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемый фрилансеры.
Задача. Нужно сделать админку. Авторизация сквозная по всему сайту, то есть вошедший пользователь находится под одной и той же учёткой на фронте и в админке.
Есть разделение на несколько ролей: клиент, оператор, кладовщик, контролёр, курьер. Плюс админы, которые могут создавать пользователей - всех, кроме клиентов. Клиенты сами регаются. Есть сущность - "заявка" с небольшим набором данных. Заявка движется по цепочке, от клиента к курьеру. Движение происходит посредством проставления определённого статуса. Есть разделение прав.
Нужно сделать возможность отображения списка заявок. Естественно, каждый из пользователей системы может видеть свои заявки. Клиент - только свои заявки, но со всеми статусами + фильтрация. Работники - все заявки всех пользователей, но только с теми статусами, которые им интересны. Например, кладовщик видит только подтверждённые заявки.
ОТДЕЛЬНО оценить стоимость подключения платёжной системы.
Жду ваших предложений.
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