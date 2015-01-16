Сделать админку средней сложности

Добрый день, уважаемый фрилансеры.

Задача. Нужно сделать админку. Авторизация сквозная по всему сайту, то есть вошедший пользователь находится под одной и той же учёткой на фронте и в админке.

Есть разделение на несколько ролей: клиент, оператор, кладовщик, контролёр, курьер. Плюс админы, которые могут создавать пользователей - всех, кроме клиентов. Клиенты сами регаются. Есть сущность - "заявка" с небольшим набором данных. Заявка движется по цепочке, от клиента к курьеру. Движение происходит посредством проставления определённого статуса. Есть разделение прав.

Нужно сделать возможность отображения списка заявок. Естественно, каждый из пользователей системы может видеть свои заявки. Клиент - только свои заявки, но со всеми статусами + фильтрация. Работники - все заявки всех пользователей, но только с теми статусами, которые им интересны. Например, кладовщик видит только подтверждённые заявки.

ОТДЕЛЬНО оценить стоимость подключения платёжной системы.

Жду ваших предложений.