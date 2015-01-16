Настроить каталог в магазине на Php Shop

требуется настроить каталог в магазине на пхпшоп.

основная проблема - огромное количество дублей товаров, неправильное перенаправление товаров из одной категории в другую.

вторая проблема - не получается выгрузить прайс в эксель формате по КОНКРЕТНОЙ КАТЕГОРИИ. выгружает полностью весь прайс по сайту. в него можно вносить изменения и загружать обратно - товары обновляются, но ввиду того что этот прайс с сайта выгружается неупорядоченно, а в разброс, то невозможно группировать товары и быстро вносить изменения в цены и характеристики, артикулы и пр.

требуется помощь знающего человека, который разрабатывал магазина на этой платформе и способен решить проблему!