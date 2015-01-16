Настроить каталог в магазине на Php Shop

Необходима разработка системы работы с объектами на карте (платформа maps.yandex.ru). Исходные данные: Таблица, размещённая и редактируемая в облаке и содержащая: адрес, площадь объекта, расстояние до метро, название округа Москвы, прочая информация. Содержит примерно 5-6 тыс записей. Таблица с ...
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требуется настроить каталог в магазине на пхпшоп.
основная проблема - огромное количество дублей товаров, неправильное перенаправление товаров из одной категории в другую.
вторая проблема - не получается выгрузить прайс в эксель формате по КОНКРЕТНОЙ КАТЕГОРИИ. выгружает полностью весь прайс по сайту. в него можно вносить изменения и загружать обратно - товары обновляются, но ввиду того что этот прайс с сайта выгружается неупорядоченно, а в разброс, то невозможно группировать товары и быстро вносить изменения в цены и характеристики, артикулы и пр.
требуется помощь знающего человека, который разрабатывал магазина на этой платформе и способен решить проблему!
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