Доработки на сайте Joomla

Необходима разработка системы работы с объектами на карте (платформа maps.yandex.ru). Исходные данные: Таблица, размещённая и редактируемая в облаке и содержащая: адрес, площадь объекта, расстояние до метро, название округа Москвы, прочая информация. Содержит примерно 5-6 тыс записей. Таблица с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть следующие потенциальные доработки по сайту:
Стоимость и сроки?
=================
список того что нужно сделать :
1) создать категории товаров, что бы были на главной странице и слева где был список товаров дублировался как бы, товар я потом добавлю сам, значит категории товаров будут такими:
а) Гантели разборные
б) Гири
в) стойки и скамьи
г) штанги / грифы
д) Диски / блины
е) турники и брусья
ж) кардио тренажеры
з) аксесуары для фитнеса
еще пару мне оставить или обяснить как добавить категорию,
и что бы я из категории мог делать под категорию, но это я делал сам все на 110кг
2) сделать в разделе контакты, карту яндекса, где изображен магазин по адресу Химки ул Пожарского 27а, и телефоны, емаил там
3) Проверить регистрацию, чтобы работала (т.е. заказы приходят на почту администратору),
4) корзину там что бы все в рублях естественно, и что бы люди выбирали условия доставки по времени, с 10-18 и с 19-24, еще бы стоимость указывать доставки в пределах мкада 400 рублей , а от мкада в зависимости от удаленности от Мкада + 40р за 1км, было бы супер если бы при ввдоде адреса клиенту сразу расчитывалась бы стоимость доставки , еще до оформления заказ, но это если так можно, если трудно то просто временные рамки задать для выбора
5) написать сам сайт на главной странице,
6) на главной странице есть окно где передвигается фотка, можно сделать 3 фотки -ссылки, сказать как мне их туда загружать , я должен сам регулировать так как скорее всего тут будут бегать всякие ацкии
7) я там сделал раздел ОПТОВЫЙ ПРАЙС, его можно передалеть, но такой раздел где нибудь должен остаться, и что бы там был фаил для скачивания
8) сделать обратную свзять со всплывающим окном типа как на 110кг(http://www.110kg.ru/)
9) можно придумать какой то прикольный логотип
Стоимость и сроки?
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать 3 страницы по аналогии с примером Сайт автосалона 1 страница – раздел каталог новых автомобилей – baltika-avto.ru/catalog 2 страница – карточка авто – пример – http://baltika-avto.ru/catalog/mazda/mx_5 3 страница – страница кредитования – http://baltika-avto.ru/credit#content по аналогии ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $25
Необходимо сделать калькуляторы для сайта, для начала просто скопировать все его пункты и значения с указанного сайта на мой. Далее будем менять по ходу значения на актуальные, изменения будут незначительные. Желательно, чтобы вы без услуг ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
1. Нужно реализовать панель сигалов как в программе vfxAlert (http://vernofx.ru/binary-options/vfxalert/ ) php и html. все должно работать как и в exe только на вебе 2. Реализация должна быть клиент сервер – ненужно опрашивать сервер ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $130
Требуется доработать сайт на wordpress для оповещения посетителей о событиях комьюнити. На сайте должен быть доступен список приближающихся и архив прошедших событий с возможностью их комментирования пользователями. Событие может принадлежать нескольким рубрикам, по которым возможна ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно поправить коменты, в ДЛЕ вот сайт http://rybalka-v-rossii.ru/23-lovlia-leshcha.html в комментариях панель есть с ББ кодами после обновлении версии до 10.4 с 10.3, она пропала, они там чето в пхп поменяли. Короче картинки пропали и текст ...Завершен9 лет назад
- $15
Добрый день! Работаем с http://bazilioo.ru/ (сайт на ShopCMS, на Tpl шаблонах) Требования к исполнителю: - опыт работы с Вебасистом (Шоп скрипт) или ShopCMS К Исполнителю потенциальному: пишите в чём Вы видите трудность 1. сделать меню как тут - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно создать форму вывода кода баннера, с реф ссылкой, сайт на php. Работы на 3 минуты.Завершен9 лет назад
Есть перенесенный сайт http://fitnessomaniya.ru/ Он клон сайта http://moroz-investor.com/ Когда логинюсь на сайте фитнесомания в админку, редиректит на сайт мороз-инвестор и залогинивает тут. Нужно это дело исправить. 2 сайта должны работать независимо друг от друга имя одинаковую структуру.Закрыт9 лет назад
Час добрый. Есть сайты на Wordpress. На них премиум-шаблоны. Располагаются на VPS. Идёт трафик с рассылки и вырубаются все сайты. Нужно нам оптимизировать как-то всё. Варианты разные вижу: 1. Обучите меня оптимизировать nginx. 2. Обучение ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад