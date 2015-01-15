Доработки на сайте Joomla

Есть следующие потенциальные доработки по сайту:

http://atlet-x.ru/

Стоимость и сроки?

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список того что нужно сделать :

1) создать категории товаров, что бы были на главной странице и слева где был список товаров дублировался как бы, товар я потом добавлю сам, значит категории товаров будут такими:

а) Гантели разборные

б) Гири

в) стойки и скамьи

г) штанги / грифы

д) Диски / блины

е) турники и брусья

ж) кардио тренажеры

з) аксесуары для фитнеса

еще пару мне оставить или обяснить как добавить категорию,

и что бы я из категории мог делать под категорию, но это я делал сам все на 110кг

2) сделать в разделе контакты, карту яндекса, где изображен магазин по адресу Химки ул Пожарского 27а, и телефоны, емаил там

3) Проверить регистрацию, чтобы работала (т.е. заказы приходят на почту администратору),

4) корзину там что бы все в рублях естественно, и что бы люди выбирали условия доставки по времени, с 10-18 и с 19-24, еще бы стоимость указывать доставки в пределах мкада 400 рублей , а от мкада в зависимости от удаленности от Мкада + 40р за 1км, было бы супер если бы при ввдоде адреса клиенту сразу расчитывалась бы стоимость доставки , еще до оформления заказ, но это если так можно, если трудно то просто временные рамки задать для выбора

5) написать сам сайт на главной странице,

6) на главной странице есть окно где передвигается фотка, можно сделать 3 фотки -ссылки, сказать как мне их туда загружать , я должен сам регулировать так как скорее всего тут будут бегать всякие ацкии

7) я там сделал раздел ОПТОВЫЙ ПРАЙС, его можно передалеть, но такой раздел где нибудь должен остаться, и что бы там был фаил для скачивания

8) сделать обратную свзять со всплывающим окном типа как на 110кг(http://www.110kg.ru/)

9) можно придумать какой то прикольный логотип

Стоимость и сроки?