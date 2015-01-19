Настроить форму заявки

Веб-программированиеЗавершен9 заявок155 просмотров
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Необходимо настроить форму заявки, обратного звонка с отправкой на электронную почту.

9 лет назад
systemtest
Багров 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
Demoris
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо за выполненную работу. Рекомендую как исполнителя. Все в срок и полностью доволен.
Рад был сотрудничеству. Понятное тз, быстрая оплата. Хороший заказчик.
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