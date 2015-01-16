Доработка Lightbox в Joomla

Есть сайт www_novye-okna_kz

На нем есть раздел "Фотогалерея" - "Наши объекты"

При клике на картинку, она открывается с эффектом Lightbox.

Нужно сделать следующее:

1. Чтобы появились стрелочки листания вправо и влево с возможностью определить стили у этих стрелочек, исправить CSS.

2. Чтобы ниже фотографии появились 2 кнопки: "Хочу так же" и "Задать вопрос" При клике на любую из кнопок, появляется форма заявки (Форма обратной связи) с полями: Ваше имя, ваш телефон, ваше собщение/вопрос, и кнопка "Отправить Заявку"

Интересует цена и сроки.