Доработка Lightbox в Joomla

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходим исполнитель, для программирования формы обратной связи и калькулятора на этом сайте gofromir.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт www_novye-okna_kz
На нем есть раздел "Фотогалерея" - "Наши объекты"
При клике на картинку, она открывается с эффектом Lightbox.
Нужно сделать следующее:
1. Чтобы появились стрелочки листания вправо и влево с возможностью определить стили у этих стрелочек, исправить CSS.
2. Чтобы ниже фотографии появились 2 кнопки: "Хочу так же" и "Задать вопрос" При клике на любую из кнопок, появляется форма заявки (Форма обратной связи) с полями: Ваше имя, ваш телефон, ваше собщение/вопрос, и кнопка "Отправить Заявку"
Интересует цена и сроки.
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