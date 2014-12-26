Доработка сайта на Joomla

Нашему сайту необходима доработка. CMS сайта – Joomla 1.6

1. Для страниц www.a-beton.com/bez-kateg... и www.a-beton.com/bez-kateg... убрать из ЧПУ секцию «/bez-kategorii». Отобразить на этих страницах крошки.

Сделать 301 редирект с текущих урлов на новые.

2. Доработать калькулятор стоимости бетона на главной странице. При нажатии кнопки «Оформить заказ» должна открываться форма обратной связи во всплывающем окне. Образец формы можно взять в разделе «Прайс-лист», кликнув по кнопке «Получить скидку»

В поле «Текст сообщения» уже должны быть прописаны параметры, выбранные при работе с калькулятором: марка бетона, требуемый объем, пометка «гидротехнический».

3. Доработать компонент каталога (компонент К2). В администраторской части при редактировании карточек каталога должна быть реализована возможность добавить цену товара в отдельном поле. При этом для одной карточки может быть несколько цен (например, для разных размеров изделия или при заказе различных объемов). Поэтому рядом с полем цены должно быть поле с названием продукции. Также нужно реализовать возможность выбора меры измерения: за шт. или за м3. Всего в каждую карточку можно добавить до 10 цен и соответствующих им наименований продукции.