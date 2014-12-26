Настройка Wordpress на сайте – плагины + тема.

Настроить Word press на сайте, установить несколько плагинов, настроить тему.

Есть готовый чек лист для работы. Его получает выбранный исполнитель.

КТО нам нужен :

- Человек с опытом настройки WP сайтов (обязательно прикрепите к отлику ссылки на последние работы, с описанием того что Вы сделали)

- Сроки не горят – сделать можно за 3-4 часа + 2-3 часа на донастройку через неделю после запуска.

Если Вам понятна суть работы и Вы готовы реализовать проект в таком режиме, пишите отклик с ссылками на работы.