Настройка Wordpress на сайте – плагины + тема.

$20
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить Word press на сайте, установить несколько плагинов, настроить тему.

Есть готовый чек лист для работы. Его получает выбранный исполнитель.

КТО нам нужен :

- Человек с опытом настройки WP сайтов (обязательно прикрепите к отлику ссылки на последние работы, с описанием того что Вы сделали)

- Сроки не горят – сделать можно за 3-4 часа + 2-3 часа на донастройку через неделю после запуска.

Если Вам понятна суть работы и Вы готовы реализовать проект в таком режиме, пишите отклик с ссылками на работы.

WordPress
9 лет назад
ddiimm565
Дмитрий 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад