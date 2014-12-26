Интегрировать яндекс оплату на joomla 2.5 virtuemart

Есть сайт на joomla 2.5 virtemart. Нужно в корзину прикрепить способы оплаты и способы доставки товара. у 2 способов оплаты(киви\вебмани) просто сделать инструкцию для пользователя, для 2 других(яндекс деньги+яндекс банковская карта) сделать онлайн оплату(т.е. интегрировать яндекс оплату с корзиной). На картинке показал, что при выборе одного способа оплаты должны появлятся одни строчки, при выборе способа оплаты и нажатии"оформить заказ" – строка"оплата", где и будет появлятся инструкция, либо ссылка на онлайн оплату. Для вебмани и киви на последний картинках(снизу) нужно сделать отдельную страницу, она появляется при нажатии в разделе "оплата" кнопки"подтвердить заказ" . Пример подобной виды оплаты и дизайна на chasu.net/ (оформите заказ и увидите). Оплата с помощью webmoney и qiwi взята с trygamer.ru .

сайт скину после в личку

Максимальный срок 4 дня

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