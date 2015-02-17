Доработка макета+верстка+натянуть верстку на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок160 просмотров
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Имеется дизайн сайта в psd, небольшие доработки:

1) Изменить цвет меню, сделать "подвал", перенести кое-какие кнопки, добавить ссылки, убрать лого.

2) Сделать верстку всех страниц (10 шт.)

3) Натянуть верстку на wordpress

Пишите сроки и стоимость.

WordPress
9 лет назад
Rakamakofon
Евгений 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
IgorChernenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$100
3 дня
Работа сделана качественно и в срок. Приятно отметить, что всегда на связи. Сотрудничеством доволен. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя.
Отличный работодатель, четко поставленная задача и мгновенная оплата. Легек и приятен в общении) Буду рад работать снова) Однозначно рекомендую к сотрудничеству)