Rakamakofon

Евгений Rakamakofon

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Продающая презентация

    Всем привет! Есть ИТ продукт - сервис удаленных рабочих столов по модели DAAS. Называется EasyOffice. Сайт: easyoff.ru Нужна продающая презентация. Пишите Ваши предложения по стоимости, срокам, количеству и наполнению ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Придумать оригинальное название для мероприятия

    $30

    Всем привет! Есть необходимость придумать яркое и запоминающееся название для мероприятия. Тип мероприятия: конференция. Тематика мероприятия: ресторанно-отельный интернет-маркетинг. Конференция посвящена продвижению ресторанного и отельного бизнеса в интернете, маркетингу ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка макета+верстка+натянуть верстку на wordpress

    Имеется дизайн сайта в psd, небольшие доработки: 1) Изменить цвет меню, сделать "подвал", перенести кое-какие кнопки, добавить ссылки, убрать лого. 2) Сделать верстку всех страниц (10 шт.) 3) Натянуть верстку на ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

assevt
27 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Продающая презентация
Приятное сотрудничество) Отличная комуникация, нет абсурдных мелких правок, все по делу. Наглядно указывает, что подправить, а не текстом, это очень сокращает время работы. Оплата моментальная. Рекомендую)
Очень рекомендую к сотрудничеству. Рисует качественно, правки вносит быстро, постоянно на связи.
Ответный отзыв
Rozamunda
Ольга 
52 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 отзывов
$30
10 баллов
8 лет назад
Придумать оригинальное название для мероприятия
Благодарю за выбор!)
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Лого+рекламный постер для магазина+купон
Замечательный заказчик! Очень благодарен Евгению за хорошо сформулированное задание, приятное общение и быструю оплату! Мои рекомендации!
Быстрая и качественная работа. Всегда на связи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Доработка макета+верстка+натянуть верстку на wordpress
WordPress
Отличный работодатель, четко поставленная задача и мгновенная оплата. Легек и приятен в общении) Буду рад работать снова) Однозначно рекомендую к сотрудничеству)
Работа сделана качественно и в срок. Приятно отметить, что всегда на связи. Сотрудничеством доволен. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя.
Ответный отзыв