Rakamakofon

Всем привет! Есть ИТ продукт - сервис удаленных рабочих столов по модели DAAS. Называется EasyOffice. Сайт: easyoff.ru Нужна продающая презентация. Пишите Ваши предложения по стоимости, срокам, количеству и наполнению ...
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$50
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- Презентации1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Всем привет! Есть необходимость придумать яркое и запоминающееся название для мероприятия. Тип мероприятия: конференция. Тематика мероприятия: ресторанно-отельный интернет-маркетинг. Конференция посвящена продвижению ресторанного и отельного бизнеса в интернете, маркетингу ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Под магазин разливного пива требуется нарисовать логотип, баннер для наружной рекламы и купон на скидку. Работу требуется выполнить за 1 день.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется дизайн сайта в psd, небольшие доработки: 1) Изменить цвет меню, сделать "подвал", перенести кое-какие кнопки, добавить ссылки, убрать лого. 2) Сделать верстку всех страниц (10 шт.) 3) Натянуть верстку на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
8 лет назад
Приятное сотрудничество) Отличная комуникация, нет абсурдных мелких правок, все по делу. Наглядно указывает, что подправить, а не текстом, это очень сокращает время работы. Оплата моментальная. Рекомендую)
Ответный отзыв
Очень рекомендую к сотрудничеству. Рисует качественно, правки вносит быстро, постоянно на связи.
$30
10 баллов
8 лет назад
Благодарю за выбор!)
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$50
10 баллов
10 лет назад
Замечательный заказчик! Очень благодарен Евгению за хорошо сформулированное задание, приятное общение и быструю оплату! Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Быстрая и качественная работа. Всегда на связи. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$100
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Отличный работодатель, четко поставленная задача и мгновенная оплата. Легек и приятен в общении) Буду рад работать снова) Однозначно рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
Работа сделана качественно и в срок. Приятно отметить, что всегда на связи. Сотрудничеством доволен. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя.