Требуется красиво оформить презентацию без анимационных эффектов. Текст предоставлю. Объём: 5 слайдов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть ИТ продукт - сервис удаленных рабочих столов по модели DAAS. Называется EasyOffice.
Сайт: easyoff.ru
Нужна продающая презентация.
Пишите Ваши предложения по стоимости, срокам, количеству и наполнению слайдов.
Желательно указать 2-3 сделанных презентации из портфолио (очень круто, если по ИТ тематике).
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