Продающая презентация

Проект- сайт + мобильное приложение (ещё нет) Нужно сделать презентацию проекта для размещения на главной странице сайта. КАК БУДЕТ выглядеть- не понимаю пока. это Вы должны мне сказать. Сайт пока не доделан дизайн, в течении недели всё поправят. ...