Натянуть верстку на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки133 просмотра
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Есть сайт со старым шаблоном

Есть сверстанный новый дизайн.

Нужно:

1. сменить шаблон

2. поправить верстку (привести в максимальное соответствие с дизайном во всех браузерах, в т.ч. мобильных, см. вложение)

3. сделать эффект в шапке в меню услуг. Новые фото есть.

4. настроить форму обр. связи на базе плагина CF7

Начать нужно сейчас и сделать оперативно.

Срок? Цена?

WordPress
9 лет назад
AlexGT
Виктор 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад