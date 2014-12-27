Адаптировать шаблон

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки122 просмотра
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Нужно шаблон UCOZ натянуть на WordPress + будут маленькие поправки.

Шаблон можно скачать по ссылке - http://ucozshablony.ru/shablony_ucoz/igrovie_shablony/13-shablon-crossfire-dlya-ucoz.html

9 лет назад
R0cknRolla
Евгений 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад