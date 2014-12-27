Адаптативная версия сайта

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок224 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Существующий сайт на Joomla 2.5 необходимо адаптировать под смартфоны (3-4 страницы макс).

Ссылка на сайт и ТЗ будет выслано вам в личку, соответственно обсудим тариф и сроки реализации.

9 лет назад
WeeTeam
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад