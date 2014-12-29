Переделать сайт на МОД Х

Требуется сделать аналог evacuator23.ru. Обязательно на мод х, с качеством верстки не хуже, чем на эвакуаторе (этот сайт нормально открывается на планшете, также должна открываться и ваша работа)

По дизайну надо будет внести небольшие изменения, чтоб это была не сто процентная копия, а хотя бы 90 - правки на ваше усмотрение. Машина в шапке будет другая - буровая установка.

Сайт должен содержать: главную, контакты, 3 услуги, фотогалерею. Фотогалерея на каждую услугу своя, а в разделе фотогалерея - фото в кучу со всех услуг в любом порядке. Нажимаешь на фото - оно увеличивается и листается вправо-влево.

На странице фотогалерея фото расположены по 4 в ряд.