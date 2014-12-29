Prestashop - нужны доработки сайта

Ищу лицензию 1с Битрикс Малый бизнес. В дальнейшем, нужно будет повесить готовый сайт на платформу. У нас есть сайт na-kapot.ru, нужно будет взять всю платформу сайта и повесить на новую лицензию. 1. Нужно будет изменить дизайн сайта 2. ...