Установить дизайн на joomla

Здравствуйте нужно установить дизайн сайта на движок joomla! Прикрепляю дизайн сайта, если будут вопросы обращайтесь и пожалуйста, пишите сразу стоимость. Буду очень благодарен если у вас есть уже готовые работы, которые вы предоставите для просмотра. Дизайн резиновый. Заранее всем спасибо за предоставленный интерес к данному проекту )))