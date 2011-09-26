Редактировать текстовые файлы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок463 просмотра

Есть текстовые файлы с картинками в формате .doc

Всё задание 1000 страниц.

Нужно сделать файлы с текстом отдельно, картинки отдельно, заголовки окружить тэгами списки тегами списков формата html, для картинок теги , абзаци окружить

и сохранить в текстовый файл, переносы как в unix файлах.

Вообще все легко и просто, работы на 1 день плотненько.

Исполнителю покажу и расскажу более подробно и с примерами.

HTML
14 лет назад
simbatron
Максим 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ira150961
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$45
2 дня

Заявки фрилансеров

ira150961
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад