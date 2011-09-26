Редактировать текстовые файлы

Есть текстовые файлы с картинками в формате .doc

Всё задание 1000 страниц.

Нужно сделать файлы с текстом отдельно, картинки отдельно, заголовки окружить тэгами списки тегами списков формата html, для картинок теги , абзаци окружить

и сохранить в текстовый файл, переносы как в unix файлах.

Вообще все легко и просто, работы на 1 день плотненько.

Исполнителю покажу и расскажу более подробно и с примерами.