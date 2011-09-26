Распознать из ПДФ в ворд текст книги на англ. 4 книги. оплата по договоренности.
Редактировать текстовые файлы
Есть текстовые файлы с картинками в формате .doc
Всё задание 1000 страниц.
Нужно сделать файлы с текстом отдельно, картинки отдельно, заголовки окружить тэгами списки тегами списков формата html, для картинок теги , абзаци окружить
и сохранить в текстовый файл, переносы как в unix файлах.
Вообще все легко и просто, работы на 1 день плотненько.
Исполнителю покажу и расскажу более подробно и с примерами.
Выбранный исполнитель
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