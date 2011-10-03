Diesel101

Валентин Вайс Diesel101

 
39 летРоссия/Березники
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

icq 88 (девять)24 (пять)

  • Подкорректировать сайт

    Доброе время суток, нужен человек с хорошей репутацией и историей, знания dle, php, css, html, javascript, jquery. Есть некоторые задания которые нужно выполнить: 1. Исправить некоторые проблемы связанные с отображение элементов на сайте. 2. Прикрутить скрипт проверки работы ...

    PHPJavascriptHTMLCSSjQueryDLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Карта картинок и видео на php

    Написать скрипт для Dle, запускать буду его по крону, создания самого файла. карты сайта с параметрами для видео (/sitemap_video.xml): - страница - контейнер для всего описания видео - расположение плеера для конкретного видео и/или ...

    PHPDLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт - тематика кино

    На подработку ищу человека который часто в сети объем работы не большой, я предоставляю ссылки вы возвращаете мне качественный текст без ошибок и читаемый в течении 6 часов, уникальность по етхт 100%. Нужно до 700 символов ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт

    Рерайт фильмов, до 500 символов, уникальность по etxt 100%.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Журналист на ставку

    $50

    Подработка на постоянной основе нужен не лентяй, добавлять один фильм раз в два дня, движок дле, сразу все фильмы не загружать именно РАЗ в ДВА ДНЯ. Необходимо скачивать фильмы в формате flv вес 300-350мб и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать на php, передать в js

    $20

    Сайт на дле. Задание: Пишем файл на php с обращением в базу данных и достаем 5 последних добавленных картинкок $var = /uploads/posts/2010-10/15893_hy.jpg передаем значение в файл js. выводим в файле js - entryTemplate: ''; * знание css для ...

    PHPCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Расширение chrome

    Есть не большая проблема с переходом на manifest 2 нужно поправить а также знание jquery с случае необходимости, само расширение уже готово нужно сделать несколько небольших правок. Желательно человека уже знакомого с новыми требованиями к написания ...

    jQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа на Java

    доброе время суток нужно доделать программу на Java добавить Tread pool, notify - wait, try - catch, запись в бинарный файл а также улучшить функционал.

    Java
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Файл на php

    Доброе время суток нужно написать один файл php который из базы данных достаёт строчку вида ...=77582475=157890676... циклом из строчки берёт цифры 77582475 и 157890676 далее возврат файла должен быть таким "77582475_157890676" имеется в виду: ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль DLE 9.5

    Доброе время суток, мне нужна кнопка нравится для движка, модулем это назвать нельзя так как он должен работать как стандартный рейтинг дле, то есть при нажатии на кнопку в базу записывается значение 5 (отлично), кнопки ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отредактировать новости

    Здравствуйте, необходимо отредактировать порядка 600 новостей на сайте и добавить видео с контакта делается это в 5 щелчков на каждый фильм без копирования и вставки, нужен серьёзный человек с избытком времени сделать нужно в кратчайшие ...

    Новости для сайта
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • CSS-спрайты

    Здравствуйте, необходимо объединить картинки в CSS-спрайты, при необходимости внести изменения на сайт.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать блог на движке livestreet

    На сервере в папку /blog установил движок не работает несколько вещей нужно исправить, может установить заново. Установить reCAPTCHA, AutoOpenId, Plugin «Виджет для комментариев ВКонтакте и Facebook», настроить до полной работоспособности.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить (стриминг, защиту) flv роликов

    $50

    Freebsd, nginx есть динамические ссылки есть несколько странностей с отдачей видео нужно починить, также необходимо сделать стриминг http_flv_module установлен, нужен человек который знаком с защитой от прямых ссылок а также умеющий делать стриминг на ngnix.

    NginxFreeBSD
    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подогнать шаблон под версию dle 9.0

    Шаблон сайта разработан для версии 8.5 многое на сайте не работает необходимо подогнать шаблон под 9.0 также внести изменения в шаблон нужен профессиональный верстальщик. Нужен специалист по устранение проблемы с рейтингом: Fatal error: require_once(): Failed opening required ...

    AjaxDLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
redmoon123
Александр 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
$100
2 балла
8 лет назад
Установить и настроить Dolphin 7
насколько я помню - задача была выполнена. Заказчик добропорядочный
Сделал всё качественно, преодолел все проблемы, этот человек знает своё дело, рекомендую Александра как хорошего специалиста.
Ответный отзыв
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Рерайт
Очередной проект работаю с Валентином. Никаких проблем, продолжаем сотрудничество.
Работаю не так давно с Дмитрием, но этот промежуток времени дал понять что работать одно удовольствие, все делается во время, качественно и как говорится с душой, буду работать и дальше.
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Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Журналист на ставку
Валентин умеет терпеливо объяснить все детали работы. Никаких проблем по ходу сотрудничества не возникло. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Очень ответственно отнесся к работе, делает её на высоком уровне прислушивается к замечаниям и второй раз их не повторяет, это большая редкость, надеюсь на долгое сотрудничество.
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Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Модуль DLE 9.5
Отличный заказчик - приятно сотрудничать и общаться!
Человек упорно трудился и давёл начатое до превосходного конца просто молодец, описать могу в четырех словах МАЛО ГОВОРИТ МНОГО ДЕЛАЕТ, что крайне редко встречается, уже не говоря о качестве работы которую сделал даже больше чем ожидал.
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maryska2010
Мария 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
$35
10 баллов
12 лет назад
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Отличный заказчик - дотошно и доступно объяснил, в чем заключается работа и моментально оплатил. Всем советую.
Просто молодец без лишних вопросов сделал все быстро и качественно а самое главное закончила в срок, даже раньше. Советую как ответственного исполнителя.
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