Доброе время суток, нужен человек с хорошей репутацией и историей, знания dle, php, css, html, javascript, jquery. Есть некоторые задания которые нужно выполнить: 1. Исправить некоторые проблемы связанные с отображение элементов на сайте. 2. Прикрутить скрипт проверки работы ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Написать скрипт для Dle, запускать буду его по крону, создания самого файла. карты сайта с параметрами для видео (/sitemap_video.xml): - страница - контейнер для всего описания видео - расположение плеера для конкретного видео и/или ...Закрыт11 лет назад
На подработку ищу человека который часто в сети объем работы не большой, я предоставляю ссылки вы возвращаете мне качественный текст без ошибок и читаемый в течении 6 часов, уникальность по етхт 100%. Нужно до 700 символов ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Рерайт фильмов, до 500 символов, уникальность по etxt 100%.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Подработка на постоянной основе нужен не лентяй, добавлять один фильм раз в два дня, движок дле, сразу все фильмы не загружать именно РАЗ в ДВА ДНЯ. Необходимо скачивать фильмы в формате flv вес 300-350мб и ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Сайт на дле. Задание: Пишем файл на php с обращением в базу данных и достаем 5 последних добавленных картинкок $var = /uploads/posts/2010-10/15893_hy.jpg передаем значение в файл js. выводим в файле js - entryTemplate: ''; * знание css для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть не большая проблема с переходом на manifest 2 нужно поправить а также знание jquery с случае необходимости, само расширение уже готово нужно сделать несколько небольших правок. Желательно человека уже знакомого с новыми требованиями к написания ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
доброе время суток нужно доделать программу на Java добавить Tread pool, notify - wait, try - catch, запись в бинарный файл а также улучшить функционал.Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
Доброе время суток нужно написать один файл php который из базы данных достаёт строчку вида ...=77582475=157890676... циклом из строчки берёт цифры 77582475 и 157890676 далее возврат файла должен быть таким "77582475_157890676" имеется в виду: ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброе время суток, мне нужна кнопка нравится для движка, модулем это назвать нельзя так как он должен работать как стандартный рейтинг дле, то есть при нажатии на кнопку в базу записывается значение 5 (отлично), кнопки ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте, необходимо отредактировать порядка 600 новостей на сайте и добавить видео с контакта делается это в 5 щелчков на каждый фильм без копирования и вставки, нужен серьёзный человек с избытком времени сделать нужно в кратчайшие ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, необходимо объединить картинки в CSS-спрайты, при необходимости внести изменения на сайт.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, необходимо перенести поиск в другое место. icq 88(девять)24(пять)HTML-верстканет заявокЗакрыт12 лет назад
На сервере в папку /blog установил движок не работает несколько вещей нужно исправить, может установить заново. Установить reCAPTCHA, AutoOpenId, Plugin «Виджет для комментариев ВКонтакте и Facebook», настроить до полной работоспособности.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Freebsd, nginx есть динамические ссылки есть несколько странностей с отдачей видео нужно починить, также необходимо сделать стриминг http_flv_module установлен, нужен человек который знаком с защитой от прямых ссылок а также умеющий делать стриминг на ngnix.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Шаблон сайта разработан для версии 8.5 многое на сайте не работает необходимо подогнать шаблон под 9.0 также внести изменения в шаблон нужен профессиональный верстальщик. Нужен специалист по устранение проблемы с рейтингом: Fatal error: require_once(): Failed opening required ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется сервер (ОС FreeBSD), необходимо установить Dolphin 7 и настроить его на сервере, необходимые модули, а также RMS. ICQ 88(девять)245Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть доступ к физической консоли сервера с помощью устройства IPKVM, работа жестких дисков очень медленная, нужно увеличить скорость работы. ICQ 88(девять)245Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Работать нужно удалённо! Установить на сервер Ispmanager-Lite, Debian, Ftp, Apache, всё что необходимо для работы сервера. ICQ: 88(девять)245Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Установить защиту от просмотра видео роликов на других доменах. ICQ: 889245 или 789268Завершен14 лет назад