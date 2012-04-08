Модуль DLE 9.5

Веб-программированиеЗавершен2 заявки137 просмотров
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Доброе время суток, мне нужна кнопка нравится для движка, модулем это назвать нельзя так как он должен работать как стандартный рейтинг дле, то есть при нажатии на кнопку в базу записывается значение 5 (отлично), кнопки есть, вывод голосований тоже стандартным {vote-num}, жду предложений.

ICQ: 88(девять)24(пять)

12 лет назад
Diesel101
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$40
1 день
Человек упорно трудился и давёл начатое до превосходного конца просто молодец, описать могу в четырех словах МАЛО ГОВОРИТ МНОГО ДЕЛАЕТ, что крайне редко встречается, уже не говоря о качестве работы которую сделал даже больше чем ожидал.
Отличный заказчик - приятно сотрудничать и общаться!