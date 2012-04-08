Модуль DLE 9.5

Доброе время суток, мне нужна кнопка нравится для движка, модулем это назвать нельзя так как он должен работать как стандартный рейтинг дле, то есть при нажатии на кнопку в базу записывается значение 5 (отлично), кнопки есть, вывод голосований тоже стандартным {vote-num}, жду предложений.

ICQ: 88(девять)24(пять)