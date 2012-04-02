Разделить форму заказа на 3 страницы

Требуется

1) форму заказа сделать на 3 страницах вместо одной как сейчас (с сохранением всех уже существующих скриптов которые записывают данные в базу и т.д.)

на 1 странице регистрация

на 2 ввод адреса

на 3 ввод карты

2) немного подправить сss для того чтобы привести форму в удобный для заполнения вид