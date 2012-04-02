Создание сайта по готовому дизайну

Доброго времени суток!

Требуется создать довольно-таки простой сайт по готовому дизайну! Далее по рисункам: Главная страничка входа (рис "index")

После открывается основной сайт со следующими разделами:

- О компании (рис «about») - текст

- Продукция (рис «product») – содержит 2 основных раздела «Строительные материалы» и «Пожарно-техническая продукция». Каждый раздел должен содержать древовидный каталог: Категория – Подкатегория – Подподкатегория (если требуется еще) – Товар. При выборе каждой из категории/подкатегории вверху отображается описание и ниже отобранный в категории товар. Например: при выборе подкатегории, затем поподкатегории товара в списке должно оставаться все меньше и меньше. На странице должен отображаться путь выбранной категории/товара (Продукция > Строительные материалы > Категория … > Товар)

В отображаемом списке товаров должно быть краткое описание в пару строк, кнопка подробнее и фотография 50х50. Данная фотография должна автоматически отображаться в уменьшенном виде из галереи подробного описания товара (см. рис «tovar»).

* Страничка товара (рис «tovar») содержит картинки 150х 150 в столбике слева и текстовое описание товара. На страничке должна быть кнопка вернуться (к предыдущему списку) и кнопка для скачки прайс-листа (Данная кнопка должна отображаться на страничках каждого товара и вести на один общих документ для скачки (общий прайс).

- Готовые решения (рис «resheniya») – Данный раздел сайта содержит «Готовые решения» при выборе которых отображается картинка и ниже текст с описанием

- Услуги – текст

- Контакты (рис «contacts») – слева текст, справа карта.

Прим.: Все файлы имеются в формате psd, логотип в большом разрешении

Просьба присылать свои предложения с ценой и сроком исполнения!

Оплата наличными!