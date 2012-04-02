Создание сайта по готовому дизайну

Поправка парсера gismeteo Приватно для Inviseble_Demon
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Требуется создать довольно-таки простой сайт по готовому дизайну! Далее по рисункам: Главная страничка входа (рис "index")
После открывается основной сайт со следующими разделами:
- О компании (рис «about») - текст
- Продукция (рис «product») – содержит 2 основных раздела «Строительные материалы» и «Пожарно-техническая продукция». Каждый раздел должен содержать древовидный каталог: Категория – Подкатегория – Подподкатегория (если требуется еще) – Товар. При выборе каждой из категории/подкатегории вверху отображается описание и ниже отобранный в категории товар. Например: при выборе подкатегории, затем поподкатегории товара в списке должно оставаться все меньше и меньше. На странице должен отображаться путь выбранной категории/товара (Продукция > Строительные материалы > Категория … > Товар)
В отображаемом списке товаров должно быть краткое описание в пару строк, кнопка подробнее и фотография 50х50. Данная фотография должна автоматически отображаться в уменьшенном виде из галереи подробного описания товара (см. рис «tovar»).
* Страничка товара (рис «tovar») содержит картинки 150х 150 в столбике слева и текстовое описание товара. На страничке должна быть кнопка вернуться (к предыдущему списку) и кнопка для скачки прайс-листа (Данная кнопка должна отображаться на страничках каждого товара и вести на один общих документ для скачки (общий прайс).
- Готовые решения (рис «resheniya») – Данный раздел сайта содержит «Готовые решения» при выборе которых отображается картинка и ниже текст с описанием
- Услуги – текст
- Контакты (рис «contacts») – слева текст, справа карта.
Прим.: Все файлы имеются в формате psd, логотип в большом разрешении
Просьба присылать свои предложения с ценой и сроком исполнения!
Оплата наличными!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть два xls файла (CSV) Первый файл - прайс-лист Номенклатура_csv.xls (столбик с артикулом, и столбик с ценой) Второй файл - CSV с сайта products_import.csv (есть столбик с артикулом - порядок и количество с прайсом не ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $70
плагин для перевода компонента. цену ставлю приблизительную, так как незнаю сколько будет стоить такой плагин.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен плагин для WordPress, при помощи которого можно будет создавать демотиваторы. Пользователь, который зашел на сайт должен иметь возможность загрузить картинку. На картинку будет накладываться водяный знак (добавленный админом в настройках плагина). Сама картинка будет отображаться ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать калькулятор для сайта, чтобы пользователи могли рассчитать стоимость проезда от точки А до точки Б. Есть прайс лист проезда на город, который разделен на районы, в нем указана стоимость проезда между районами, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Задача: одеть имеющийся шаблон в psd на webasyst + небольшие программные правки с учётом шаблона Заинтересован в долговременном сотрудничестве тк проект не один.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Верстка и натяжка HostCMS КорпорацияВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! На сайте есть калькулятор страхования, который не работает. Написан с использованием java , вроде все на месте но не считает итоговую сумму. Требуется исправить его и потом на его базе сделать еще несколько. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужен скрипт-конвертер на php для переноса категорий, товаров их свойств и изображений из Prestashop v.1.4.7. в OpenCart 1.5.2.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно подправить код модуля hide для vBulletin 4.1.11, модуль работает, но замечены багиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад