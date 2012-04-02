Поправка парсера. Приватно для Inviseble_Demon

Веб-программированиеЗавершен1 заявка83 просмотра
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Поправка парсера gismeteo Приватно для Inviseble_Demon

12 лет назад
prres
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$17
1 день
Отличная работа. Александр за пол часа поправил парсер, сделав даже больше, чем было в ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Лоялен в общении, оплата без каких либо вопросов. Четкая постановка ТЗ Сотрудничеством доволен, буду рад повторному.