Поправка парсера. Приватно для Inviseble_Demon

Есть два xls файла (CSV) Первый файл - прайс-лист Номенклатура_csv.xls (столбик с артикулом, и столбик с ценой) Второй файл - CSV с сайта products_import.csv (есть столбик с артикулом - порядок и количество с прайсом не ...
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Поправка парсера gismeteo Приватно для Inviseble_Demon
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