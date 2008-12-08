prres

Сергей Коршунов prres

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Создание и продвижение сайтов в сети.

Разработка баз данных MSSQL, Oracle любой сложности.

Программирование MSSQL, OLAP, Oracle

Oracle

  • Требуется оригинальный логотип сайта

    $50

    Необходимо создать логотип компании, занимающейся строительством и продажей бассейнов и доп. оборудования к ним. Сайт компании - www.nоvаpооl.ru (набираем руками). По дизайну сайта не предполагается в данный момент никаких работ кроме лого, поэтому необходимо просто ...

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки150 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен оригинальный логотип сайта

    $30

    Нужен логотип для сайта ufоtubе.ru (набирайте руками, в адресе русские буквы) и фавикон. Лого нужен применительно к дизайну, который сейчас на сайте, на сером фоне. Лого в верхнем левом углу. Лого должен намекать на "популярную составляющую" названия ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка магазина на shop-script

    Нужно разработать интернет магазин на shop-script. Предполагаются изменения в структуре каталога товаров,в системе заказа товаров. Дополнительно потребуется разработка пары новых модулей. Объем работы не маленький, рассчитываю на серьезное сотрудничество. Рассматриваю предложения фрилансеров с портфолио и имеющих опыт работы с ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется программист для shop script

    $100

    Требуется программист для shop-script premium и web assist. Задача - верстка сайтов, внедрение доп. функционала. Небольшие доработки. Работа есть постоянно. Рассматриваю фрилансеров с портфолио, отзывами, без ненужных амбиций с нормальным ценником.

    Верстка сайта
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интеграция дизайна на Wordpress.

    $100

    Требуется сверстать и интегрировать макет дизайна PSD для Wordpress. На сайте предусмотрен блок новостей, несколько статических страниц (рубрик, подрубрик). Необходимо реализовать меню подрубрик через ява-скрипт (выпадающие меню). Требования - валидность кода, кроссбраузерность. Работаю без предоплаты. Рассматриваю только предложения фрилансеров с ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется сверстать сайт на Wordpress

    $50

    Требуется сверстать сайт на Вордпресс. В настоящее время на сайте установлен шаблон, который я хотел бы оставить. Он вполне устраивает меня из-за наличия виджетов. На этот шаблон треба натянуть новый дизайн. Требования к верстке самые ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
12 лет назад
Поправка парсера. Приватно для Inviseble_Demon
Лоялен в общении, оплата без каких либо вопросов. Четкая постановка ТЗ Сотрудничеством доволен, буду рад повторному.
Отличная работа. Александр за пол часа поправил парсер, сделав даже больше, чем было в ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
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brd
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужен оригинальный логотип сайта
Доволен сотрудничеством с Сергеем. Четкое задание, коммуникабельность, оплата поступила своевременно без малейшей задержки. Замечательный ЗАКАЗЧИК! Все было корректно без напрягов, осталось приятное впечатление совместной работы.
Сергей точно понимает поставленную задачу, делает работу вовремя. Рекомендую.
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ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
$100
10 баллов
15 лет назад
Интеграция дизайна на Wordpress.
Было приятно сотрудничать с Сергеем. Хорошая постановка задачи и оплата вовремя :) Спасибо :)
Работа сделана качественно и в срок. В процессе работы немного изменилось ТЗ, Станислав все переделал так же оперативно. Рекомендую.
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