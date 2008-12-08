Поправка парсера gismeteo Приватно для Inviseble_Demon
Создание и продвижение сайтов в сети.
Разработка баз данных MSSQL, Oracle любой сложности.
Программирование MSSQL, OLAP, Oracle
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип компании, занимающейся строительством и продажей бассейнов и доп. оборудования к ним. Сайт компании - www.nоvаpооl.ru (набираем руками). По дизайну сайта не предполагается в данный момент никаких работ кроме лого, поэтому необходимо просто ...Логотипы и Знаки150 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Нужен логотип для сайта ufоtubе.ru (набирайте руками, в адресе русские буквы) и фавикон. Лого нужен применительно к дизайну, который сейчас на сайте, на сером фоне. Лого в верхнем левом углу. Лого должен намекать на "популярную составляющую" названия ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно разработать интернет магазин на shop-script. Предполагаются изменения в структуре каталога товаров,в системе заказа товаров. Дополнительно потребуется разработка пары новых модулей. Объем работы не маленький, рассчитываю на серьезное сотрудничество. Рассматриваю предложения фрилансеров с портфолио и имеющих опыт работы с ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать красивый, рисованный, мультяшный дизайн интернет магазина. Рассмотрю предложения фрилансеров с портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется программист для shop-script premium и web assist. Задача - верстка сайтов, внедрение доп. функционала. Небольшие доработки. Работа есть постоянно. Рассматриваю фрилансеров с портфолио, отзывами, без ненужных амбиций с нормальным ценником.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется сверстать и интегрировать макет дизайна PSD для Wordpress. На сайте предусмотрен блок новостей, несколько статических страниц (рубрик, подрубрик). Необходимо реализовать меню подрубрик через ява-скрипт (выпадающие меню). Требования - валидность кода, кроссбраузерность. Работаю без предоплаты. Рассматриваю только предложения фрилансеров с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется сверстать сайт на Вордпресс. В настоящее время на сайте установлен шаблон, который я хотел бы оставить. Он вполне устраивает меня из-за наличия виджетов. На этот шаблон треба натянуть новый дизайн. Требования к верстке самые ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад