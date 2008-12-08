Требуется сверстать сайт на Вордпресс. В настоящее время на сайте установлен шаблон, который я хотел бы оставить. Он вполне устраивает меня из-за наличия виджетов. На этот шаблон треба натянуть новый дизайн. Требования к верстке самые ...