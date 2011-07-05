Требуется оригинальный логотип сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт150 заявок5977 просмотров
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#1$50

Необходимо создать логотип компании, занимающейся строительством и продажей бассейнов и доп. оборудования к ним. Сайт компании - www.nоvаpооl.ru (набираем руками). По дизайну сайта не предполагается в данный момент никаких работ кроме лого, поэтому необходимо просто заменить логотип с сайта - нарисовать картинку такого же размера. Логотип предполагаю в спокойных сине-голубых тонах. Впрочем, предлагайте свои варианты.

Спасибо за внимание.

12 лет назад
prres
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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