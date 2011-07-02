Для нашего уже готового и замечательного логотипа – см. www.irk.fm – только сейчас придумался слоган. Попытки приаттачить его "в лоб" оказались не очень убедительными, пример есть на vkontakte.ru/irkfm. Итак, задача: расширить логотип irk.fm слоганом "Сарафанное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Требуется создание логотипа для компании занимающейся перевозкой сыпучих грузов таких как песок, отсев, щебень, торф, зерновые, строймусор, а также металлопрокат, продовольственные и непродовольственные товары.
Название компании «Поул Траст»
Нужен запоминающийся, креативный логотип, непосредственно характеризующий деятельность компании, поскольку в дальнейшем он будет размещаться на бортах грузовых автомобилей компании и нужно выделятся из общего потока автомобилей.
Оплата по факту!!!
По всем вопросам обращайтесь в асю 854062
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $130
Разработать лого и фирменный стиль. Все подробности по эл. почте.Завершен12 лет назад
- $50
Логотип для Интерне-МагазинаЗавершен12 лет назад
Требуется разработать логотип интернет-магазина техники и электроники. Нужен логотип со вкусом, не похожий на другие. Подробности исполнителю.Закрыт12 лет назад
Есть готовая растровая версия, вам нужно нужно сделать в векторе AI и EPS. Логотип для компании свзязанной с авиацией.Завершен12 лет назад
Нужен ребрендинг логотипа, дизайн входной группы, внутреннее оформление магазина.Завершен12 лет назад
- $50
Создание логотипа, бланк и визитка. Сроки 1 день, то есть сегодня.Завершен12 лет назад
Добрый день, меня зовут Александр, я один из соовледельцев начного клуба в пригороде Стокгольма, Nacka. Клуб на данный момент находится в строительстве, название клуба Chiiit, где каждая i означает четерех соовлодельцев клуба. По понятным причинам ...Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт12 лет назад
- $65
Добрый день, товарищи :) Девушка занимается предоставлением частных услуг парикмахера-стилиста. Это стрижки, причёски, окрашивания, наращивание волос, процедуры по восстановлению волос... и т.д и т.п. Мастер хороший и её многие узнают по имени и фамилии (Татьяна Тараканова) Собственно ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен12 лет назад
253х48 лого, тематика рыбалка и охота.Завершен12 лет назад