Приветствую!

Требуется создание логотипа для компании занимающейся перевозкой сыпучих грузов таких как песок, отсев, щебень, торф, зерновые, строймусор, а также металлопрокат, продовольственные и непродовольственные товары.

Название компании «Поул Траст»

Нужен запоминающийся, креативный логотип, непосредственно характеризующий деятельность компании, поскольку в дальнейшем он будет размещаться на бортах грузовых автомобилей компании и нужно выделятся из общего потока автомобилей.

Оплата по факту!!!

По всем вопросам обращайтесь в асю 854062