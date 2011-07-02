Доработка логотипа

Разработать лого и фирменный стиль. Все подробности по эл. почте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для нашего уже готового и замечательного логотипа – см. www.irk.fm – только сейчас придумался слоган. Попытки приаттачить его "в лоб" оказались не очень убедительными, пример есть на vkontakte.ru/irkfm.
Итак, задача: расширить логотип irk.fm слоганом "Сарафанное радио Иркутска".
Пишите стоимость работы в сообщении. Необязательно, но плюсом для выбора будет описание или набросок того, каким именно вы видите слоган, его начертание и расположение. Для экспериментов можно использовать фотошоп-исходник шапки сайта – www.irk.fm/files/logo/header.zip
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