Приватно для Восток Ольга

Требуется разработать логотип интернет-магазина техники и электроники. Нужен логотип со вкусом, не похожий на другие. Подробности исполнителю.
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Логотип для Интерне-Магазина
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