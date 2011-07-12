Приватно для Восток Ольга

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Логотип для Интерне-Магазина

12 лет назад
suvorovve
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
$50
4 дня
С Ольгой приятно иметь дело все было сделано по ТЗ быстро и в срок.
Несмотря на то, что ни один из предложенных вариантов логотипа не был принят, Вячеслав оплатил часть суммы в качестве компенсации трудозатрат.