Разработка логотипа интернет-магазина электроники

Логотипы и ЗнакиЗакрыт47 заявок478 просмотров
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Требуется разработать логотип интернет-магазина техники и электроники.

Нужен логотип со вкусом, не похожий на другие.

Подробности исполнителю.

12 лет назад
Camui
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
faviart
Илья 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
33 отзыва
12 лет назад
$50
3 дня