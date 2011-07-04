Несложный логотип

Для нашего уже готового и замечательного логотипа – см. www.irk.fm – только сейчас придумался слоган. Попытки приаттачить его "в лоб" оказались не очень убедительными, пример есть на vkontakte.ru/irkfm. Итак, задача: расширить логотип irk.fm слоганом "Сарафанное ...