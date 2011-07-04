Несложный логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт39 заявок586 просмотров
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Добрый день. Необходимо создать простой логотип в векторе. Предлагайте ориентировочные цены и сроки.

12 лет назад
WiseTranslator
Юрий 
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва