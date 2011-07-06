Создать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен37 заявок392 просмотра
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Добрый день!

Требуется создать логотип фирмы. Подробности выбранному исполнителю.

От вас примерная цена и сроки выполнения.

12 лет назад
kovaldmitrij
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Betelgejze
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Спасибо за отличную работу! Логотип выполнен быстро и профессионально, обязательно будем ещё обращаться.
Приятно работать с грамотным заказчиком, который точно знает, что хочет. Рекомендую к сотрудничеству.