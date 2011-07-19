Разработка логотипа для сайта-портала

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен86 заявок3329 просмотров
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#1$50
#2$20
#3$10

Ребята, всем привет!

Я тут впервые, но мне вас порекомендовали хорошие люди:) Надеюсь на приятное, долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество!

Необходимо разработать, вернее, доработать уже существующий логотип сайта-портала и предложить парочку своих вариантов концептуально отличающихся от уже существующего, но недоработанного.

После этого, под этот логотип нужно будет сделать дизайн сайта и как вариант отредактировать уже существующий шаблон, который я предоставлю (обязательно Joomla!), но это уже следующий этап, не будем забегать вперед..

Описание сайта: 1. Сайт-портал, 2. Название сайта – vladbigcity.ru 3. Офис организаторов сайта находится в городе Владивостоке. Кто не знает: город портовый, очень много японских автомобилей, в 2012 году в городе будет проводиться саммит АТЭС, поэтому город строится, расширяется, хорошеет на глазах!:) Это все можно учитывать соответственно..

Требования к доработке уже существующего логотипа: 1. Поработать с цветами, возможно, сделать их не такими яркими, 2. Возможно, использовать другой шрифт, 3. На заднем плане или над буквами разместить силуэт города с небоскребами, либо силуэт группы людей, либо силуэт достроенного моста через бухту “Золотой Рог”. Силуэт должен быть нарисован, а не фото, т.к. сам логотип должен быть трафаретным или векторным, думаю, вы поняли о чем я:), 4. Из за появления силуэта города солнышко, скорее всего, смещаем вправо, чайку наверное влево или повыше или возможно другого вида..

Требования к вашим версиям логотипа: 1. В логотипе должно присутствовать полное название сайта vladbigcity.ru, 2. Слова vlad, big, city, .ru должны контрастировать друг с другом для лучшей читаемости, 3. Логотип должен быть трафаретным, векторным, 4. Помимо букв должны присутствовать графические элементы, 5. Больше позитива и ярких расцветок, это не сайт похоронного бюро:)

Призовых мест будет три: 1-е 50у.е., 2-е 20у.е., 3-е 10у.е.

Удачи всем участникам!

12 лет назад
GOODZONE
Алексей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Победители конкурса
markand
Андрей 
49 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#2
Андрей, большое спасибо!:) Очень позитивный получился логотип!:) Немножко поздно включился в работу, когда решение о присуждении 1-го места было фактически принято.. Несмотря на это, самостоятельно, без моих корректировок предоставил ряд вариантов заслуживающих доверия и уважения! Рекомендую!
Мне понравилось работать с Алексеем. Он хороший заказчик -- всегда на связи и предоставляет простор для творчества
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
#3
Спасибо за конкурс)
D_Av
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#1
Александр, большое спасибо!:) Александр очень внимателен к тонкостям ТЗ, фактически с первой попытки предоставил то, что и требовалось, это также говорит о его дизайнерских способностях, быстро отзывался на просьбы о необходимых корректировках! Рекомендую!
Приятный в общении человек, отличный заказчик, знает, чего хочет. Я рад, что мне довелось сотрудничать с ним.
Заявки фрилансеров
markand
Андрей 
49 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#2
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
#3
ТОП-10
Логотипы и Знаки
D_Av
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
#1