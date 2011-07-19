Разработка логотипа для сайта-портала

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Ребята, всем привет!

Я тут впервые, но мне вас порекомендовали хорошие люди:) Надеюсь на приятное, долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество!

Необходимо разработать, вернее, доработать уже существующий логотип сайта-портала и предложить парочку своих вариантов концептуально отличающихся от уже существующего, но недоработанного.

После этого, под этот логотип нужно будет сделать дизайн сайта и как вариант отредактировать уже существующий шаблон, который я предоставлю (обязательно Joomla!), но это уже следующий этап, не будем забегать вперед..

Описание сайта: 1. Сайт-портал, 2. Название сайта – vladbigcity.ru 3. Офис организаторов сайта находится в городе Владивостоке. Кто не знает: город портовый, очень много японских автомобилей, в 2012 году в городе будет проводиться саммит АТЭС, поэтому город строится, расширяется, хорошеет на глазах!:) Это все можно учитывать соответственно..

Требования к доработке уже существующего логотипа: 1. Поработать с цветами, возможно, сделать их не такими яркими, 2. Возможно, использовать другой шрифт, 3. На заднем плане или над буквами разместить силуэт города с небоскребами, либо силуэт группы людей, либо силуэт достроенного моста через бухту “Золотой Рог”. Силуэт должен быть нарисован, а не фото, т.к. сам логотип должен быть трафаретным или векторным, думаю, вы поняли о чем я:), 4. Из за появления силуэта города солнышко, скорее всего, смещаем вправо, чайку наверное влево или повыше или возможно другого вида..

Требования к вашим версиям логотипа: 1. В логотипе должно присутствовать полное название сайта vladbigcity.ru, 2. Слова vlad, big, city, .ru должны контрастировать друг с другом для лучшей читаемости, 3. Логотип должен быть трафаретным, векторным, 4. Помимо букв должны присутствовать графические элементы, 5. Больше позитива и ярких расцветок, это не сайт похоронного бюро:)

Призовых мест будет три: 1-е 50у.е., 2-е 20у.е., 3-е 10у.е.

Удачи всем участникам!