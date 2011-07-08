Приватный проект для Brikysa1

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок176 просмотров
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Создание логотипа для интернет-проекта

12 лет назад
Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
brikysa1
Елена 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Работа с Еленой очень понравилась, работает с большим энтузиазмом, создала нам несколько версий логотипов. Идет навстречу пожеланиям. Рекомендую всем работать с ней.
Спасибо Олегу за приятное сотрудничество. Хороший, адекватный заказчик с которым интересно работать. Рекомендую.