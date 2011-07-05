Логотип Межрегиональной общественной организации

# 1 — $ 50

Доброго времени суток.

Требуется разработать логотип для Межрегиональной Общественной организации "Союз Нахлыстовиков"

а. Деятельность общественная организация нахлыстовиков (рыбалка, экология, отдых)

б. не много букв и обязательно чтобы были слова FFU и "Союз Нахлыстовиков"

в. цвета не более трех в одной тональности. стиль - желательно спортивный или официальный

существующий сайт flyfu точка ru

отталкиваясь от логотипа в будущем нужно будет разрабатывать печатную продукцию и прочее

так называемый фирменный стиль.

Нахлыст способ ловли рыбы!!

P.S. Можно сразу и фирменный стиль предложить под логотип, но не обязательно.