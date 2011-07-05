Логотип Межрегиональной общественной организации

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен57 заявок1898 просмотров
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#1$50

Доброго времени суток.

Требуется разработать логотип для Межрегиональной Общественной организации "Союз Нахлыстовиков"

а. Деятельность общественная организация нахлыстовиков (рыбалка, экология, отдых)

б. не много букв и обязательно чтобы были слова FFU и "Союз Нахлыстовиков"

в. цвета не более трех в одной тональности. стиль - желательно спортивный или официальный

существующий сайт flyfu точка ru

отталкиваясь от логотипа в будущем нужно будет разрабатывать печатную продукцию и прочее

так называемый фирменный стиль.

Нахлыст способ ловли рыбы!!

P.S. Можно сразу и фирменный стиль предложить под логотип, но не обязательно.

12 лет назад
lokotosh
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
A-ONE
Илья 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
A-ONE
Илья 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
12 лет назад
#1