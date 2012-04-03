Макрос для Excel

Есть два xls файла (CSV)

Первый файл - прайс-лист Номенклатура_csv.xls (столбик с артикулом, и столбик с ценой)

Второй файл - CSV с сайта products_import.csv (есть столбик с артикулом - порядок и количество с прайсом не совпадает!!!! и с ценой - пустой)

Задача: во второй файл засунуть цены из первого согласно артикулам

Около 4000 позиций