Макрос для Excel

Веб-программированиеЗавершен5 заявок135 просмотров
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Есть два xls файла (CSV)

Первый файл - прайс-лист Номенклатура_csv.xls (столбик с артикулом, и столбик с ценой)

Второй файл - CSV с сайта products_import.csv (есть столбик с артикулом - порядок и количество с прайсом не совпадает!!!! и с ценой - пустой)

Задача: во второй файл засунуть цены из первого согласно артикулам

Около 4000 позиций

12 лет назад
makoka
Максим 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Maxim1982
Максим 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$17
2 дня
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо. Все сделано очень оперативно и хорошо. Рекомендую
Задача поставлена понятно. Оплата своевременная. Лоялен в общении. Буду рад повторному сотрудничеству.