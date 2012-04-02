Одеть шаблон на webasyst

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок132 просмотра
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Задача: одеть имеющийся шаблон в psd на webasyst + небольшие программные правки с учётом шаблона

Заинтересован в долговременном сотрудничестве тк проект не один.

12 лет назад
pbq
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$150
3 дня
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