Рефакторинг слайдера (jquery+easing)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок98 просмотров
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Добрый день!

Есть слайдер, работает с jquery 1.4.2 + easing

Под 1.7.2 уже отказывается работать

Нужно переработать под 1.7.2

jQuery
12 лет назад
dbham
40 летВеликобритания
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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