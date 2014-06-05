Доработать сайт на Joomla

Есть сайт на World press.Требуется разместить три скрипта. Скрипт социальных закладок, на погоду, и на курс-валют.Смотри Тз. Ссылку на сайт вышлю. Пишите стоимость и сроки!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
необходимо доработать сайт http://www.topakter.ru/ на Joomla, список ниже:
В шапке имеем
Кандидатов в базе: 5752
Обработано голосов: 65475 [+23]
Комментариев: 57686 [+7]
Фотографий: 321
Это все должно считаться автоматически беря данные с компонентов.
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Справа мы имеем:
Отечественные актеры
Отечественные актрисы
Зарубежные актеры
Зарубежные актрисы
Дети
Это все должно идти как и главная страница до 15 места, а потом как общий листинг (как сейчас вот тут http://www.topakter.ru/category/otechestvennye-aktery.html) с сортировкой по кол-ву голосов.
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http://www.topakter.ru/item/denzel-vashington.html
у каждого актера справа от фотографии должно выводится какое место он занимает в общем рейтинг и какое в категории в которой находится.
Ниже все поля должны работать.
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Добавить факт - при нажатии открывается форма с полями/ на странице с актером
Имя
Факт
Каптча
после заполнения приходит на нашу почту.
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У каждого актера есть закладки
Обсуждение Фотоальбом Новости Видео
Так вот Обсуждение - это комментарии к этому актеру показывает на одной странице (остается только блок с фотографией, а под ней комментарии идут, причем если их много, то можно листать по страницам)
Фотоальбом - фотографии актера
Новости - не трогаем
Видео - видео этого актера (браться будет с ютуб)
Везде в скобках пишется кол-во материалов
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При нажатий на кнопку голосовать, открывается отдельное окно по центру экрана где в верху будет текст:
Если вы хотите проголосовать за XXX (указывается ФИО актера) сделать это можно так-то и будет идти таблица, а под таблицей еще надпись, что бесплатно голосовать можно 1 раз в сутки за 1 актера и кнопка ГОЛОСОВАТЬ. После нажатия на кнопку добавляется 1 голос к актеру и данный IP адрес 24 часа не может голосовать за этого актера (за других может).
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