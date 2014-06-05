Доработать сайт на Joomla

Доброго.

необходимо доработать сайт http://www.topakter.ru/ на Joomla, список ниже:

В шапке имеем

Кандидатов в базе: 5752

Обработано голосов: 65475 [+23]

Комментариев: 57686 [+7]

Фотографий: 321

Это все должно считаться автоматически беря данные с компонентов.

-----------------

Справа мы имеем:

Отечественные актеры

Отечественные актрисы

Зарубежные актеры

Зарубежные актрисы

Дети

Это все должно идти как и главная страница до 15 места, а потом как общий листинг (как сейчас вот тут http://www.topakter.ru/category/otechestvennye-aktery.html) с сортировкой по кол-ву голосов.

-----------------

http://www.topakter.ru/item/denzel-vashington.html

у каждого актера справа от фотографии должно выводится какое место он занимает в общем рейтинг и какое в категории в которой находится.

Ниже все поля должны работать.

-----------------

Добавить факт - при нажатии открывается форма с полями/ на странице с актером

Имя

E-mail

Факт

Каптча

после заполнения приходит на нашу почту.

-----------------

У каждого актера есть закладки

Обсуждение Фотоальбом Новости Видео

Так вот Обсуждение - это комментарии к этому актеру показывает на одной странице (остается только блок с фотографией, а под ней комментарии идут, причем если их много, то можно листать по страницам)

Фотоальбом - фотографии актера

Новости - не трогаем

Видео - видео этого актера (браться будет с ютуб)

Везде в скобках пишется кол-во материалов

-----------------

При нажатий на кнопку голосовать, открывается отдельное окно по центру экрана где в верху будет текст:

Если вы хотите проголосовать за XXX (указывается ФИО актера) сделать это можно так-то и будет идти таблица, а под таблицей еще надпись, что бесплатно голосовать можно 1 раз в сутки за 1 актера и кнопка ГОЛОСОВАТЬ. После нажатия на кнопку добавляется 1 голос к актеру и данный IP адрес 24 часа не может голосовать за этого актера (за других может).