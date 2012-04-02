Написать скрипт для проверки доменов в зоне ру, рф

К битриксу подключен штатный обработчик ассиста. все работает, карты прокатываются. Проблема с возвратом в магазин, там есть скрипт http://www.oleson.ru/bitrix/php_interface/include/sale_payment/assist/result.php, который выполняется при возврате. он должен делать еще один запрос в ассист, получать данные по заказу ...